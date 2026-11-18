Комитет министров Совета Европы утвердил новый План действий для Украины на 2027–2030 годы "Демократическая безопасность для Украины" с общим ориентировочным бюджетом в 70 млн евро.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Решение было принято 18 ноября во время заседания заместителей министров в Страсбурге. План предусматривает дальнейшее приведение украинского законодательства, государственных институтов и практик в соответствие с европейскими стандартами.

"План действий на 2027–2030 годы отражает нашу приверженность поддержке Украины. Он призван помочь стране преодолеть последствия российской агрессии и продолжать строить демократическое будущее, основанное на глубоких структурных реформах", – подчеркнул генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Новый план предусматривает четыре основных направления сотрудничества:

защита прав человека и обеспечение ответственности за мир и стабильность;

содействие социальной инклюзии и защите меньшинств, групп риска, женщин и детей;

укрепление демократических институтов, свободных и честных выборов и информационной целостности;

укрепление независимой судебной системы и надлежащего управления для обеспечения демократической устойчивости.

Особое внимание будет уделено реформам, которые будут способствовать реализации мирного плана для Украины, укреплению демократической устойчивости и противодействию иностранному вмешательству.

Ожидается, что план действий на 2027–2030 годы будет официально запущен в начале 2027 года.

Ранее посол ЕС в Киеве Катарина Матернова перечислила ключевые изменения в сфере борьбы с коррупцией, которых Европейский Союз сейчас ожидает от Украины.

Также она отметила, что считает смешным называть Украину самым коррумпированным государством в мире и похвалила Киев за активную работу антикоррупционных институтов.

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