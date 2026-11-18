У Єврокомісії закликали Росію припинити будь-яке застосування хімічної зброї після чергового випадку її застосування у війні проти України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Заяву речника Єврокомісії Крістіана Вінганда оприлюднили у відповідь на висновки звіту Національного слідчого управління України щодо широкомасштабного та системного застосування хімічної зброї на лінії фронту в Україні. Ці результати вказують на винуватців – Збройні сили Росії.

"Застосування хімічної зброї будь-ким – чи то державою, чи недержавним суб’єктом – будь-де, будь-коли та за будь-яких обставин є абсолютно неприйнятним і становить порушення міжнародного права. Кожен випадок такого застосування має бути ретельно розслідуваний, а винні – притягнуті до відповідальності. Нещодавно розширивши обмежувальні заходи проти осіб, причетних до розповсюдження та застосування хімічної зброї, ЄС готовий запровадити додаткові санкції щодо цих винних", – сказав Крістіан Вінганд.

Як вважають в Єврокомісії, Організація із заборони хімічної зброї повинна негайно виконати свій мандат щодо встановлення відповідальності за ці підтверджені порушення Конвенції та притягнути винних до відповідальності.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має право захищати себе та здійснювати самооборону, зокрема шляхом ударів по логістичних вузлах Росії.

Також до 22-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії може також увійти заборона на в'їзд до ЄС для росіян, які брали участь у війні проти України, причому ЄС зможе отримати дані з РФ для складання списків.