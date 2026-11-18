В Еврокомиссии призвали Россию прекратить любое применение химического оружия после очередного случая его использования в войне против Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Кристиана Винганда было обнародовано в ответ на выводы отчета Национального следственного управления Украины о широкомасштабном и системном применении химического оружия на линии фронта в Украине. Эти результаты указывают на виновников – Вооруженные силы России.

"Применение химического оружия кем бы то ни было – будь то государство или негосударственный субъект – где бы то ни было, когда бы то ни было и при любых обстоятельствах – абсолютно неприемлемо и представляет собой нарушение международного права. Каждый случай такого применения должен быть тщательно расследован, а виновные – привлечены к ответственности. Недавно расширив ограничительные меры в отношении лиц, причастных к распространению и применению химического оружия, ЕС готов ввести дополнительные санкции в отношении этих виновных", – сказал Кристиан Винганд.

Как считают в Еврокомиссии, Организация по запрещению химического оружия должна немедленно выполнить свой мандат по установлению ответственности за эти подтвержденные нарушения Конвенции и привлечь виновных к ответственности.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина имеет право защищаться и осуществлять самооборону, в частности путем ударов по логистическим узлам России.

Также в 22-й пакет санкций Евросоюза против России может войти запрет на въезд в ЕС для россиян, участвовавших в войне против Украины, причем ЕС сможет получить данные из РФ для составления списков.