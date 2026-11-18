Велика Британія та Європейська комісія вилучили з останнього проєкту спільної заяви за підсумками майбутнього саміту згадки про формування "довірчого партнерства", що свідчить про те, що переговори щодо надання ЄС Великій Британії особливого статусу в рамках правил блоку Made in Europe будуть складними.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

У п’ятницю, 20 листопада, в Брюсселі відбудеться саміт ЄС-Велика Британія, на якому очікується укладення угод щодо спрощення торгівлі агропродовольчими товарами, мобільності молоді та приєднання Великої Британії до системи торгівлі викидами ЄС у рамках запропонованого Великою Британією "перезавантаження" відносин із блоком із 27 країн.

Дві проблеми, зокрема, виявилися особливо складними для вирішення – бажання ЄС, щоб Велика Британія знизила вартість навчання у вищих навчальних закладах для студентів з країн ЄС, та прагнення Великої Британії, щоб ЄС визнав британські автомобілі як Made in Europe ("Зроблено в Європі"), що є умовою для отримання ними державного фінансування ЄС, наприклад, через державні закупівлі або програми субсидій.

У попередній версії проєкту висновків саміту, з якою ознайомилося агентство, пропонувалося, щоб Велика Британія та ЄС сформували "довірче партнерство" (trusted partnership), в рамках якого Велика Британія була б зобов’язана узгоджувати свою політику з політикою ЄС для забезпечення захисту ланцюгів постачання.

Втім, в останньому проєкті висновків, цей термін вилучили. Велика Британія також запропонувала замінити речення щодо узгодження таким: "ми прагнутимемо послідовно захищати ланцюги постачання на всіх наших ринках та убезпечуватися від потенційних ризиків обходу правил".

У проєкті заяви також не вказані конкретні цифри щодо угоди про молодіжну мобільність, яка дозволить молодим громадянам ЄС у Великій Британії та молодим британцям у ЄС працювати, навчатися або займатися волонтерською діяльністю протягом періоду до трьох років.

У ньому також не уточнюється, чи будуть студенти-іноземці сплачувати такі самі університетські внески, як місцеві студенти, чи лише знижені внески. ЄС загалом прагне, щоб для студентів з ЄС у Великій Британії застосовувалися місцеві внески, тоді як зараз вони сплачують міжнародні внески, які зазвичай утричі вищі. У проєкті заяви зазначено, що обидві сторони мають намір вирішити це питання протягом шести місяців.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що будь-які суттєві зміни у відносинах Великої Британії з Європейським Союзом "займуть час" і не будуть втілені до завершення наступних загальних виборів.

Тим часом у ЄС вважають, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повинен запропонувати варіанти зближення з Союзом, а не навпаки.