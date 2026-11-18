Великобритания и Европейская комиссия исключили из последнего проекта совместного заявления по итогам предстоящего саммита упоминания о формировании "доверительного партнерства", что свидетельствует о том, что переговоры о предоставлении ЕС Великобритании особого статуса в рамках правил блока "Made in Europe" будут сложными.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В пятницу, 20 ноября, в Брюсселе состоится саммит ЕС-Великобритания, на котором ожидается заключение соглашений об упрощении торговли агропродовольственными товарами, мобильности молодежи и присоединении Великобритании к системе торговли квотами на выбросы ЕС в рамках предложенной Великобританией "перезагрузки" отношений с блоком из 27 стран.

Две проблемы, в частности, оказались особенно сложными для решения – желание ЕС, чтобы Великобритания снизила стоимость обучения в высших учебных заведениях для студентов из стран ЕС, и стремление Великобритании, чтобы ЕС признал британские автомобили как Made in Europe ("Сделано в Европе"), что является условием для получения ими государственного финансирования ЕС, например, через государственные закупки или программы субсидий.

В предыдущей версии проекта итогового заявления саммита, с которой ознакомилось агентство, предлагалось, чтобы Великобритания и ЕС сформировали "доверительное партнерство" (trusted partnership), в рамках которого Великобритания была бы обязана согласовывать свою политику с политикой ЕС для обеспечения защиты цепочек поставок.

Впрочем, в последнем проекте итогового заявления этот термин был исключен. Великобритания также предложила заменить предложение о согласовании следующим: "Мы будем стремиться последовательно защищать цепочки поставок на всех наших рынках и обезопасить себя от потенциальных рисков обхода правил".

В проекте заявления также не указаны конкретные цифры относительно соглашения о молодежной мобильности, которое позволит молодым гражданам ЕС в Великобритании и молодым британцам в ЕС работать, учиться или заниматься волонтерской деятельностью в течение периода до трех лет.

В нем также не уточняется, будут ли иностранные студенты платить такие же университетские взносы, как местные студенты, или только сниженные взносы. ЕС в целом стремится к тому, чтобы для студентов из ЕС в Великобритании применялись местные взносы, тогда как сейчас они платят международные взносы, которые обычно в три раза выше. В проекте заявления указано, что обе стороны намерены решить этот вопрос в течение шести месяцев.

Напомним, накануне премьер-министр Энди Бернем заявил, что любые существенные изменения в отношениях Великобритании с Европейским Союзом "займут время" и не будут реализованы до завершения следующих всеобщих выборов.

Между тем в ЕС считают, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем должен предложить варианты сближения с Союзом, а не наоборот.