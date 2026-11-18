Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував інформацію в ЗМІ щодо того, що російські спецслужби на межі жовтня і листопада планували диверсійну операцію на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ, у якій хотіли звинуватити Україну.

Про це він сказав у середу, 18 листопада, передає RMF24, пише "Європейська правда".

За словами Косіняка-Камиша, польські спецслужби знали про заплановану російську диверсійну операцію.

"Польські спецслужби знали про заплановану російську диверсійну операцію поблизу кордону з Калінінградською областю і вжили відповідних заходів", – наголосив він.

Міністр також оголосив про пропозицію продовжити операцію "Горизонт", яка, серед іншого, має на меті захист критичної інфраструктури.

"Сьогодні також буде подано прохання до прем’єр-міністра, а згодом – до президента, щодо продовження операції "Горизонт" та участі збройних сил у забезпеченні, серед іншого, безпеки залізничної інфраструктури", – акцентував він.

Косіняк-Камиш висловив думку, що Росія активізує діяльність, спрямовану на підрив безпеки європейських країн.

Зокрема він вказав на порушення повітряного простору, спроби підриву поїздів, підпали, диверсії проти збройових заводів та активність у кіберпросторі.

Як повідомлялося, у на початку листопада у Головному управлінні поліції Польщі було створено штаб спеціальної операції, що проводиться у Вармінсько-Мазурському воєводстві та на Підляшші: силовики готувалися до можливих диверсій на кордоні з Калінінградською областю.

3 листопада прем’єр Польщі Дональд Туск заявляв, що на російсько-польському кордоні вночі було помічено "підозрілу активність".