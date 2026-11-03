Туск заявив про підозрілу активність "людей з ліхтариками" на кордоні з Росією вночі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на російсько-польському кордоні у ніч проти 3 листопада було помічено "підозрілу активність".

Про це він сказав під час засідання Ради міністрів, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

За словами Туска, незабаром після півночі він отримав повідомлення від прикордонної служби про те, що на півночі, на польсько-російському кордоні, було "помічено підозрілу активність".

"Люди з ліхтариками. Ми дуже швидко мобілізували туди відповідні сили та ресурси, і нам вдалося запобігти провокації", – сказав він.

Туск зазначив, що "особи з ліхтариками" з’явилися "на польсько-російському кордоні" й він отримав повідомлення від прикордонної служби про те, що ситуація вимагає негайних дій.

"Не те щоб ми уникнули трагічних інцидентів сьогодні вночі, але ми маємо залишатися надзвичайно пильними (...). Напруга та ескалація з боку Росії можуть тривати, і ми маємо залишатися пильними та готовими запобігти будь-яким потенційним провокаціям", – акцентував він.

За словами прем’єра країни, Польща отримувала інформацію від власних розвідувальних служб, а також він служб союзників про те, що у "перших днях листопада" на кордоні з РФ "можуть відбутися диверсійні дії або більш серйозні провокації, а також акти саботажу, організовані ворожими розвідувальними службами".

"Генерал Алексус Гринкевич, головнокомандувач союзних сил у Європі, також попередив про такий можливий сценарій. Отримавши більш точну інформацію про те, що в першій половині листопада можуть статися інциденти – зокрема, вторгнення озброєних осіб на територію Польщі, – ми вирішили розгорнути на кордоні значні сили поліції та антитерористичних підрозділів, а також посилити прикордонну охорону", – додав Туск.

Напередодні писали, що у Головному управлінні поліції Польщі створено штаб спеціальної операції, що проводиться у Вармінсько-Мазурському воєводстві та на Підляшші силами поліції у співпраці з військом, прикордонною службою та спецслужбами.

Йдеться про превентивні заходи у зв’язку з повідомленнями про те, що найближчими днями на кордоні з Калінінградською областю можуть відбутися диверсійні акти.

Як повідомлялося, у силах територіальної оборони Польщі спеціальна бригада займатиметься захистом кордону з російською Калінінградською областю.

Раніше правитель РФ Владімір Путін підтвердив погрози, які раніше надходили країнам НАТО через посольства Росії: у разі прямого нападу на Калінінград або інший регіон РФ мова йтиме про застосування всього арсеналу російського озброєння.