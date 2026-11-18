Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что российские спецслужбы в конце октября – начале ноября планировали диверсионную операцию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью РФ, в которой хотели обвинить Украину.

Об этом он заявил в среду, 18 ноября, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

По словам Косиняка-Камыша, польские спецслужбы знали о запланированной российской диверсионной операции.

"Польские спецслужбы знали о запланированной российской диверсионной операции вблизи границы с Калининградской областью и приняли соответствующие меры", – подчеркнул он.

Министр также объявил о предложении продлить операцию "Горизонт", которая, среди прочего, направлена на защиту критически важной инфраструктуры.

"Сегодня также будет направлена просьба премьер-министру, а впоследствии – президенту, о продлении операции "Горизонт" и участии вооруженных сил в обеспечении, в том числе, безопасности железнодорожной инфраструктуры", – подчеркнул он.

Косиняк-Камыш высказал мнение, что Россия активизирует деятельность, направленную на подрыв безопасности европейских стран.

В частности, он указал на нарушения воздушного пространства, попытки подрыва поездов, поджоги, диверсии против оружейных заводов и активность в киберпространстве.

Как сообщалось, в начале ноября в Главном управлении полиции Польши был создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском воеводстве и на Подляшье: силовики готовились к возможным диверсиям на границе с Калининградской областью.

3 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на российско-польской границе ночью была замечена "подозрительная активность".