Польські силовики готуються до можливих диверсій на кордоні з Калінінградською областю

У Головному управлінні поліції Польщі створено штаб спеціальної операції, що проводиться у Вармінсько-Мазурському воєводстві та на Підляшші силами поліції у співпраці з військом, прикордонною службою та спецслужбами.

Про це повідомив в ефірі RMF FM голова Головного управління поліції Марек Боронь, передає "Європейська правда".

Йдеться про превентивні заходи у зв’язку з повідомленнями про те, що найближчими днями на кордоні з Калінінградською областю можуть відбутися диверсійні акти.

"Це має прямий зв’язок із ситуацією, яка сьогодні склалася в нашій країні, а саме з актами диверсій, саботажу, цією гібридною злочинністю та діями східних служб", – пояснив голова Головного управління поліції.

Операцію проводить поліція. Її командний пункт розташований у Головному управлінні поліції. До операції також залучені Воєводське управління поліції в Ольштині та Воєводське управління поліції в Білостоку.

Минулого тижня влада отримала попередження від Військової розвідки, а також від союзних служб про те, що на кордоні з Росією можуть відбутися диверсійні дії – зокрема, порушення кордону озброєними угрупованнями.

"Поліція забезпечує безпеку Кролевецького округу на випадок можливих подій, які могли б призвести до диверсійних актів", – повідомив Марек Боронь.

"Тому на прикордонну територію прибули підкріплення з поліцейських управлінь кількох воєводств. Це випливає з інформації, яку ми також отримали від зовнішніх служб. Ми маємо дбати про безпеку громадян, які там мешкають, а також про об’єкти та будь-які ситуації, що можуть становити загрозу для суспільства, – додав він.

Марек Боронь заперечив, що мобілізація служб має будь-який зв’язок із кризою навколо Конституційного суду.

Як повідомлялося, у силах територіальної оборони Польщі спеціальна бригада займатиметься захистом кордону з російською Калінінградською областю.

Нагадаємо, посилену охорону кордону Литви з Калінінградською областю продовжать до середини листопада.

Раніше правитель РФ Владімір Путін підтвердив погрози, які раніше надходили країнам НАТО через посольства Росії: у разі прямого нападу на Калінінград або інший регіон РФ мова йтиме про застосування всього арсеналу російського озброєння.