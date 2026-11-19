Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі покинув засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі у вівторок після того, як піддав критиці українські далекобійні удари по території Росії.

Про це стало відомо виданню The Telegraph від джерел, передає "Європейська правда".

Під час напруженого засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі 17 листопада Колбі розкритикував Київ за атаки по РФ та заявив, що вони не мали значної військової цінності.

Після цього заступник Піта Гегсета достроково покинув засідання, не вислухавши закритого брифінгу щодо ходу війни, який проводив міністр оборони України Євгеній Хмара.

За словами німецьких джерел, поведінка представника Пентагону викликала у них занепокоєння щодо того, що адміністрація Дональда Трампа, по суті, стала на бік Росії проти України та її прихильників у Європі.

У ході однієї з найсміливіших на сьогодні операцій з глибоких ударів українці в понеділок знищили ділянку Керченського мосту між Росією та окупованим Кримом. Цей міст давно вважається символом влади Владіміра Путіна в Росії та на захоплених ним територіях.

Однак німецьке джерело повідомило, що під час зустрічі Колбі розкритикував Україну за її удари, вказавши на їхню низьку військову цінність.

Ця заява здивувала німецьких, британських та інших європейських посадовців, присутніх на зустрічі, оскільки вони вважають, що удари вглиб території Росії є військово ефективними та дестабілізують режим Путіна. Більшість учасників залишилися здивованими цим коментарем заступника глави Пентагону.

Німецьке джерело зазначило, що ці слова звучать іронічно, враховуючи, що США покладалися на далекобійні удари у своїй складній і хаотичній війні проти Ірану.

"Як американці можуть завдавати глибоких ударів [в Ірані], а потім критикувати країну, яка захищається від незаконного нападу, використовуючи глибокі удари?" – запитали вони.

Друге джерело підтвердило виданню The Telegraph, що Колбі достроково покинув засідання. "Він пішов, коли пішла преса", – повідомило джерело, яке перебувало в залі, додавши, що решту зустрічі США представляв Меттью Вітакер, їхній посол у НАТО.

Стверджувалося, що Колбі мусив піти, щоб встигнути на рейс із сусіднього аеропорту. Після того як він покинув зустріч, близько 17:00 за місцевим часом він провів пресконференцію в атріумі штаб-квартири НАТО, а потім попрямував до аеропорту.

"Колбі, безперечно, більше виступав на боці Росії, ніж на боці України, оскільки військова стратегія, зосереджена виключно на лінії фронту та ударах середньої дальності, позбавляє можливості запобігти оперативно-стратегічному успіху Росії", – стверджувало одне з джерел.

"У тій залі США були єдиною країною, яка підтримувала російську версію подій, а не позицію України та решти коаліції", – додав співрозмовник.

Коментуючи слова американського посадовця, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що слід критикувати не українські удари по російських військових об’єктах, а атаки Росії на цивільне населення України.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підтримав Пістріуса, додавши, що завдавання ударів у глибину російської території виснажує країну-агресора.

Стрітінг наголосив, що атака України на Керченський міст демонструє "винахідливість та абсолютну рішучість України захищатися".