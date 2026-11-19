Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби покинул заседание в формате "Рамштайн" в Брюсселе во вторник после того, как подверг критике украинские дальнобойные удары по территории России.

Об этом стало известно изданию The Telegraph из источников, передает "Европейская правда".

Во время напряженного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе 17 ноября Колби раскритиковал Киев за атаки на РФ и заявил, что они не имели значительной военной ценности.

После этого заместитель Пита Хегсета досрочно покинул заседание, не дослушав закрытый брифинг о ходе войны, который проводил министр обороны Украины Евгений Хмара.

По словам немецких источников, поведение представителя Пентагона вызвало у них беспокойство по поводу того, что администрация Дональда Трампа, по сути, встала на сторону России против Украины и ее сторонников в Европе.

В ходе одной из самых смелых на сегодня операций по нанесению глубоких ударов украинцы в понедельник уничтожили участок Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом. Этот мост давно считается символом власти Владимира Путина в России и на захваченных им территориях.

Однако немецкий источник сообщил, что во время встречи Колби раскритиковал Украину за её удары, указав на их низкую военную ценность.

Это заявление удивило немецких, британских и других европейских чиновников, присутствовавших на встрече, поскольку они считают, что удары вглубь территории России являются военно эффективными и дестабилизируют режим Путина. Большинство участников были удивлены этим комментарием заместителя главы Пентагона.

Немецкий источник отметил, что эти слова звучат иронично, учитывая, что США полагались на дальнобойные удары в своей сложной и хаотичной войне против Ирана.

"Как американцы могут наносить удары вглубь [Ирана], а затем критиковать страну, которая защищается от незаконного нападения, используя удары вглубь?" – спросили они.

Второй источник подтвердил изданию The Telegraph, что Колби досрочно покинул заседание. "Он ушел, когда ушла пресса", – сообщил источник, находившийся в зале, добавив, что остальную часть встречи США представлял Мэттью Витакер, их посол в НАТО.

Утверждалось, что Колби был вынужден уйти, чтобы успеть на рейс из соседнего аэропорта. После того как он покинул встречу, около 17:00 по местному времени он провел пресс-конференцию в атриуме штаб-квартиры НАТО, а затем направился в аэропорт.

"Колби, несомненно, в большей степени выступал на стороне России, чем на стороне Украины, поскольку военная стратегия, сосредоточенная исключительно на линии фронта и ударах средней дальности, лишает возможности предотвратить оперативно-стратегический успех России", – утверждал один из источников.

"В том зале США были единственной страной, которая поддерживала российскую версию событий, а не позицию Украины и остальной коалиции", – добавил собеседник.

Комментируя слова американского чиновника, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что следует критиковать не украинские удары по российским военным объектам, а атаки России на гражданское население Украины.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг поддержал Писториуса, добавив, что нанесение ударов вглубь российской территории истощает страну-агрессора.

Стритинг подчеркнул, что атака Украины на Керченский мост демонстрирует "изобретательность и абсолютную решимость Украины защищаться".