Помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив, що російський лідер та президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі в Китаї у четвер обговорювали Україну.

Його заяву наводить "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

За словами Ушакова, Путін та Трамп обговорили питання, що стосуються двосторонніх відносин та врегулювання ситуації в Україні.

"Зустріч пройшла добре, обговорили питання підготовки до тристороннього саміту. Також обговорили деякі питання, що стосуються наших двосторонніх відносин. Ну і, звісно, торкнулися безпосередньо питань врегулювання українського конфлікту", – сказав він пропагандистському виданню "Вести".

На уточнювальне запитання про те, чи була тема України головною на минулій зустрічі, Ушаков відповів: "Можна сказати, що так".

"Ця зустріч мала підготовчий характер перед тристороннім самітом. На мою думку, жодна зі сторін не робила особливо важливих заяв. Адже ми готуємося до найважливішого заходу, який відбудеться у тристоронньому форматі", – сказав помічник Путіна.

Ушаков додав, що після зустрічі у Путіна був чудовий настрій. За його словами, зустріч тривала близько 35-40 хвилин.

Як повідомлялось, Трамп перед зустріччю з Путіним назвав його своїм другом.

Перед тристороннім самітом з Путіним та Сі Цзіньпінем Трамп також провів двосторонні переговори з лідером Китаю, похваливши свою дружбу з ним.