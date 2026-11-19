Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский лидер и президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи в Китае в четверг обсуждали Украину.

Его заявление приводит "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и урегулирования ситуации в Украине.

"Встреча прошла хорошо, обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту. Также обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну и, конечно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта", – сказал он пропагандистскому изданию "Вести".

На уточняющий вопрос о том, была ли тема Украины главной на прошлой встрече, Ушаков ответил: "Можно сказать, что да".

"Эта встреча носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом. На мой взгляд, ни одна из сторон не делала особо важных заявлений. Ведь мы готовимся к важнейшему мероприятию, которое состоится в трехстороннем формате", – сказал помощник Путина.

Ушаков добавил, что после встречи у Путина было отличное настроение. По его словам, встреча длилась около 35–40 минут.

Как сообщалось, Трамп перед встречей с Путиным назвал его своим другом.

Перед трехсторонним саммитом с Путиным и Си Цзиньпином Трамп также провел двусторонние переговоры с лидером Китая, похвалив свою дружбу с ним.