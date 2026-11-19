Президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив, що обидві країни будуть всі тіснішу дружбу і "це дивовижно".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Трамп сказав, що у нього з Сі "склалися чудові особисті стосунки", хоча декому це не подобається.

"Це дуже добре послужило народам обох наших країн, і ми продовжуємо зміцнювати цю дружбу, яка стає дедалі тіснішою, і це справді дивовижно", – додав Трамп.

Він зазначив, що під час зустрічі попросить Сі "зробити більше для наших фермерів", маючи на увазі свої давні вимоги до Китаю щодо збільшення закупівель американської сільськогосподарської продукції, зокрема соєвих бобів.

Як доказ прогресу в торговельних відносинах між США та Китаєм він навів зниження митних тарифів, запроваджене на початку його президентського терміну.

Також він заявив про спільну зацікавленість у відновленні судноплавства в Ормузькій протоці на тлі війни з Іраном, яку він розпочав.

Зустріч Трампа з Сі відбувається перед початком їхнього тристороннього саміту з правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп висловив оптимізм щодо того, що вона принесе конкретні результати.

"Багато хто не був упевнений, чи вийде з цього щось. Я думаю, що щось… вийде", – сказав він.

Завершивши свій виступ, Трамп проігнорував запитання, яке йому викрикнули щодо Дженсена Хуанга та компанії Nvidia – теми, яка затьмарювала його поїздку до Азії цього тижня.

Раніше у четвер Трамп провів двосторонню неформальну зустріч з Путіним, яка тривала близько 40 хвилин.

Також Трамп заявив, що зустріч, яку у середу влаштувала йому в Шеньчжені китайська сторона, вже є "великою перемогою" для Сполучених Штатів.