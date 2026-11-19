Президент США Дональд Трамп у четвер провів зустріч із лідером Росії Владіміром Путіним на саміті АТЕС у Шеньчжені, яка тривала близько 40 хвилин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Перед початком зустрічі Трамп увійшов до зали у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Trump to Putin: Who is he? It's my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi – Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Доступ до приміщення, де проходила зустріч, було суворо обмежено: всередину допустили лише одну телекамеру.

Після привітання російського лідера Трамп заявив, що "з нетерпіння" очікує на зустріч.

"У нас вже багато років чудові стосунки – ми знаємо один одного давно, і я думаю, що з цього може вийти чи, принаймні, початися багато чудових речей", – заявив глава Білого дому.

Путін не зробив жодних публічних коментарів.

За даними CNN, зустріч Трампа та Путіна завершилася приблизно через 40 хвилин.

Один із американських посадовців назвав цю зустріч "неформальною".

Трамп і Путін зустрічалися особисто сім разів. Останній раз вони зустрілися на Алясці у 2025 році для проведення переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні, які, зрештою, не привели до укладення жодної офіційної угоди.

Пізніше у четвер Трамп і Путін візьмуть участь у тристоронній зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.