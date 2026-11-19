Міністерство юстиції США звинуватило громадянина Росії у шпигунстві за співробітниками технологічної та оборонної компанії Кремнієвої долини з метою збору розвідувальних даних для РФ.

Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції, передає "Європейська правда".

Росіянину Ігорю Д'ю висунуто звинувачення у змові з метою діяльності в ролі агента іноземного уряду, діях в якості агента іноземного уряду без повідомлення генерального прокурора, міждержавному переслідуванні та шахрайстві з документами, що посвідчують особу.

За даними Міністерства юстиції, Д'ю нібито незаконно в'їхав до США цього літа після того, як його завербували спільники через Telegram. Його місією нібито було "виконання таємних завдань", спрямованих проти співробітників великої технологічної та оборонної компанії з офісом у Пало-Альто, Каліфорнія.

За даними агенції Bloomberg, йдеться про компанію Palantir Technologies, яка має головний офіс у Пало-Альто. Ця компанія виробляє програмне забезпечення, що використовується Україною у війні з Росією.

"Звинувачення у цій справі свідчать про операцію, що здійснювалася за підтримки держави, спрямовану на переслідування та утиски співробітників американської технологічної та оборонної компанії через те, що ця компанія надавала допомогу Україні у війні з Росією", – заявив федеральний прокурор Північного округу Каліфорнії Крейг Г. Міссакіан.

Вважається, що за дорученням кураторів росіянин придбав комп'ютери, телефони, бездротове мережеве обладнання та програмне забезпечення для віддаленого доступу. Потім він пішов до кав'ярні, розташованої неподалік від офісів компанії в Пало-Альто, де сфотографував екрани ноутбуків співробітників, які там працювали.

Його куратори також нібито доручили йому розмістити свій ноутбук у визначених місцях поблизу компанії, щоб вони могли отримати до нього віддалений доступ і спробувати зібрати інформацію від співробітників компанії, що знаходяться поблизу.

За даними слідства, Ігор Д’ю також збирав домашні адреси та особисту інформацію про співробітників компанії, а іноді й переслідував їх з офісу на своїй машині.

У жовтні агенти ФБР виконали ордери на обшук щодо Д’ю та в його помешканні в Іст-Пало-Альто, вилучивши приблизно 18 000 доларів готівкою, два ноутбуки, два iPhone, два російські паспорти, обладнання для бездротових мереж та підроблені документи, що посвідчують особу.

Агенти також вилучили записник, у якому містилося 10 адрес, значна частина яких відповідала місцям проживання співробітників компанії, а також детальні профілі щонайменше трьох співробітників, що містили особисту інформацію, імена членів сімей, дані про освіту та трудовий стаж, а також оцінки їхніх сильних і слабких сторін.

Д’ю вперше з’явився у федеральному суді 2 листопада і з того часу перебуває під федеральним арештом. Наступне його судове засідання призначено на 24 листопада.

Нещодавно військовий США, заарештований у Великій Британії на початку цього місяця за підозрою у шпигунстві на користь Росії, був переданий під варту американських військових.

41-річний військовослужбовець був затриманий минулого тижня поблизу Глостера британською антитерористичною поліцією.