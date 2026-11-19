Министерство юстиции США обвинило гражданина России в шпионаже за сотрудниками технологической и оборонной компании Кремниевой долины с целью сбора разведывательных данных для РФ.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции, передает "Европейская правда".

Россиянину Игорю Д'ю предъявлены обвинения в сговоре с целью деятельности в качестве агента иностранного правительства, действиях в качестве агента иностранного правительства без уведомления генерального прокурора, межгосударственном преследовании и мошенничестве с документами, удостоверяющими личность.

По данным Министерства юстиции, Д'ю якобы незаконно въехал в США этим летом после того, как его завербовали сообщники через Telegram. Его миссией якобы было "выполнение секретных заданий", направленных против сотрудников крупной технологической и оборонной компании с офисом в Пало-Альто, Калифорния.

По данным агентства Bloomberg, речь идет о компании Palantir Technologies, головной офис которой находится в Пало-Альто. Эта компания производит программное обеспечение, используемое Украиной в войне с Россией.

"Обвинения по этому делу свидетельствуют об операции, осуществлявшейся при поддержке государства и направленной на преследование и притеснение сотрудников американской технологической и оборонной компании из-за того, что эта компания оказывала помощь Украине в войне с Россией", – заявил федеральный прокурор Северного округа Калифорнии Крейг Г. Миссакиан.

Считается, что по поручению кураторов россиянин приобрел компьютеры, телефоны, беспроводное сетевое оборудование и программное обеспечение для удаленного доступа. Затем он пошел в кафе, расположенное недалеко от офисов компании в Пало-Альто, где сфотографировал экраны ноутбуков сотрудников, работавших там.

Его кураторы также якобы поручили ему разместить свой ноутбук в определённых местах рядом с компанией, чтобы они могли получить к нему удалённый доступ и попытаться собрать информацию от находящихся поблизости сотрудников компании.

По данным следствия, Игорь Д’ю также собирал домашние адреса и личную информацию о сотрудниках компании, а иногда даже преследовал их от офиса на своей машине.

В октябре агенты ФБР выполнили ордера на обыск в отношении Д’ю и в его квартире в Ист-Пало-Альто, изъяв примерно 18 000 долларов наличными, два ноутбука, два iPhone, два российских паспорта, оборудование для беспроводных сетей и поддельные документы, удостоверяющие личность.

Агенты также изъяли записную книжку, в которой содержалось 10 адресов, значительная часть которых соответствовала местам проживания сотрудников компании, а также подробные профили как минимум трёх сотрудников, содержавшие личную информацию, имена членов семей, данные об образовании и трудовом стаже, а также оценки их сильных и слабых сторон.

Д'ю впервые предстал перед федеральным судом 2 ноября и с тех пор находится под федеральным арестом. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 24 ноября.

Недавно военнослужащий США, арестованный в Великобритании в начале этого месяца по подозрению в шпионаже в пользу России, был передан под стражу американским военным.

41-летний военнослужащий был задержан на прошлой неделе недалеко от Глостера британской антитеррористической полицией.