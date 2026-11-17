Військовий США, заарештований у Великій Британії на початку цього місяця за підозрою у шпигунстві на користь Росії, був переданий під варту американських військових.

Про це повідомила британська антитерористична поліція, передає BBC, пише "Європейська правда".

Відомо, що 41-річний військовослужбовець був затриманий минулого тижня поблизу Глостера британською антитерористичною поліцією.

Антитерористична поліція повідомила, що з того часу він перебуває під вартою американських військових за підозрою у порушенні національної безпеки та шпигунстві.

Спочатку британська поліція заявила, що його заарештували на підставі розділів 1 та 3 Закону про національну безпеку 2023 року, які стосуються отримання або розголошення захищеної інформації, а також сприяння іноземній розвідувальній службі.

Втім, заступник комісара Лоуренс Тейлор, голова підрозділу з боротьби з тероризмом, заявив, що згодом "було прийнято рішення передати розслідування їм [американським партнерам] для подальшого просування справи".

Раніше стало відомо, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та проведенні диверсійних дій на замовлення російських спецслужб.

Також стало відомо, що Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.