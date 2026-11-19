Глава МЗС Італії Антоніо Таяні доручив італійському послу в Києві Карло Формозі звернутися до української влади з проханням надати роз’яснення щодо внесення євродепутатів від партії "Рух п’яти зірок" до "чорного списку" на сайті "Миротворця".

Про це йдеться у повідомленні на сайті італійського МЗС, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, глава італійського МЗС уважно стежить за справою, яка стосується італійських політиків, обраних до Європейського парламенту. Він наголосив, що свобода слова та повага до політичного плюралізму є фундаментальними принципами демократії, які необхідно завжди захищати.

"Італія продовжуватиме підтримувати Україну, водночас наголошуючи на важливості забезпечення поваги до демократичних свобод і повноважень представників, обраних до європейських інституцій", – йдеться у повідомленні МЗС Італії.

16 листопада на сайті "Миротворця" з'явилося ім'я Даніло Делла Валле, одного з євродепутатів "Руху п'яти зірок", критика постачання зброї Україні, якого звинуватили в маніпулюванні інформацією та поширенні пропаганди.

Згодом Валле повідомив, що після нього усю делегацію "Руху п’яти зірок" до Європейського парламенту було внесено до чорного списку "Миротворця". Євродепутат зазначив, що він та його колеги закликають європейські інституції втручатися проти цих "залякувань".

"Європейський парламент уже вимагав заборонити діяльність сайту. Верховний комісаріат ООН засудив його порушення, тоді як ОБСЄ та посли G7 повідомили про ризики поширення персональних даних. Тепер за закликами мають піти дії. Наші думки можна оскаржувати. Право їх висловлювати – недоторканне", – написав Даніло Делла Валле у соцмережі Х 18 листопада.

Раніше він повідомив, що звернувся до президентки Європарламент Роберти Метсоли з проханням про захист і конкретні дії та пообіцяв працювати над тим, "щоб зупинити цю війну і повернутися до дипломатії".

Нагадаємо, раніше у Молдові з’явився аналог українського "Миротворця" і прем’єр країни підтримав його.

Міжнародні партнери Україні неодноразово закликали вжити заходів щодо сайту "Миротворця". У 2021 році Європарламент у резолюції про Угоду про асоціацію Україна ЄС закликав Київ заблокувати портал як приклад "екстремістської групи, що підбурює ненависть".