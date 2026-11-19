Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил итальянскому послу в Киеве Карло Формозе обратиться к украинским властям с просьбой предоставить разъяснения относительно включения евродепутатов от партии "Движение пяти звезд" в "черный список" на сайте "Миротворец".

Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского МИД, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, глава итальянского МИД внимательно следит за делом, касающимся итальянских политиков, избранных в Европейский парламент. Он подчеркнул, что свобода слова и уважение к политическому плюрализму являются фундаментальными принципами демократии, которые необходимо всегда защищать.

"Италия будет и впредь поддерживать Украину, одновременно подчеркивая важность обеспечения уважения к демократическим свободам и полномочиям представителей, избранных в европейские институты", – говорится в сообщении МИД Италии.

16 ноября на сайте "Миротворца" появилось имя Данило Делла Валле, одного из евродепутатов "Движения пяти звёзд", критикующего поставки оружия Украине, которого обвинили в манипулировании информацией и распространении пропаганды.

Впоследствии Валле сообщил, что после него вся делегация "Движения пяти звёзд" в Европейском парламенте была внесена в чёрный список "Миротворца". Евродепутат отметил, что он и его коллеги призывают европейские институты вмешаться против этих "запугиваний".

"Европейский парламент уже требовал запретить деятельность сайта. Верховный комиссариат ООН осудил его нарушения, тогда как ОБСЕ и послы G7 сообщили о рисках распространения персональных данных. Теперь за призывами должны последовать действия. Наши мнения можно оспаривать. Право их выражать – неприкосновенно", – написал Данило Делла Валле в соцсети X 18 ноября.

Ранее он сообщил, что обратился к председателю Европарламента Роберте Метсоле с просьбой о защите и конкретных действиях и пообещал работать над тем, "чтобы остановить эту войну и вернуться к дипломатии".

Напомним, ранее в Молдове появился аналог украинского "Миротворца", и премьер страны поддержал его.

Международные партнеры Украины неоднократно призывали принять меры в отношении сайта "Миротворец". В 2021 году Европарламент в резолюции о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС призвал Киев заблокировать портал как пример "экстремистской группы, разжигающей ненависть".