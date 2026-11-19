Європейський Союз не погоджується на переговори з британським урядом щодо довгострокових відносин Лондона з блоком, доки уряд Енді Бернема не вирішить, чи хоче він скасувати Brexit.

Про це дипломати ЄС заявили The Guardian, пише "Європейська правда".

Європейські столиці попереджають, що вони вичерпали можливості проведення окремих самітів із Великою Британією, присвячених "перезавантаженню" відносин, і хочуть, щоб британський прем’єр-міністр зосередився на своїх наступних кроках у внутрішній політиці, перш ніж вони продовжать переговори.

"Ясність – це те, чого ми потребуємо від Великої Британії понад усе. Не повертайтеся, доки не з’ясуєте, чого ви хочете. З’ясуйте, які у вас насправді є варіанти, а потім приїжджайте на переговори", – сказав один із дипломатів ЄС.

В ЄС очікують конкретики щодо того, чи планує Британія повернутися в склад Союзу.

"Прем’єр-міністр має заручитися підтримкою громадськості. Ми не можемо проводити чергові переговори, спираючись лише на думку половини країни. Ми докладемо зусиль лише тоді, коли будемо впевнені, що ситуація не зміниться в майбутньому", – зазначив європейський дипломат.

Очікується, що після саміту Велика Британія-ЄС Бернем в понеділок окреслить свої подальші кроки, зокрема висловить сподівання на "загальнонаціональну дискусію" щодо того, як могли б виглядати тісніші відносини.

Зараз не очікується, що він окреслить повний спектр варіантів майбутніх відносин – статус-кво, митний союз, єдиний ринок або повне повернення до ЄС – доти, доки в грудні не оголосить свій 10-річний план.

Джерела повідомили, що британський уряд розглядає можливість проведення у 2027 році "національного діалогу", що включатиме громадські збори та асамблеї громадян, перш ніж вирішити, яким шляхом рухатися напередодні наступних виборів.

За менш ніж 48 годин до спільного саміту Британії та ЄС в Брюсселі переговірники все ще поспішали доопрацювати п’ятничну угоду. Проєкт, що просочився в ЗМІ, свідчить про триваючі розбіжності щодо вимог ЄС, щоб Велика Британія зобов’язалася приєднатися до заходів блоку з захисту торгівлі, в обмін на включення до законодавства Made in Europe.

Хоча існує офіційне зобов’язання щодо щорічних самітів з перезавантаження відносин, дипломати ЄС зазначають, що нинішній підхід, розроблений попередником Бернема Кіром Стармером, швидко "досягне своїх меж", а укладення ще більшої кількості "мініугод" не має сенсу.

Один із них зазначив, що наміри прем’єра щодо довгострокових відносин Великої Британії створили природний переломний момент і для ЄС.

"Це як шведський стіл: спочатку можна скуштувати одну-дві страви, але в певний момент доводиться брати все, що є на столі", – сказав один з дипломатів ЄС.

ЗМІ писали, що Велика Британія та Європейська комісія вилучили з останнього проєкту спільної заяви за підсумками майбутнього саміту згадки про формування "довірчого партнерства".

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що будь-які суттєві зміни у відносинах Великої Британії з Європейським Союзом "займуть час" і не будуть втілені до завершення наступних загальних виборів.

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