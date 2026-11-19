Европейский Союз не соглашается на переговоры с британским правительством о долгосрочных отношениях Лондона с блоком, пока правительство Энди Бернема не решит, хочет ли оно отменить Brexit.

Об этом дипломаты ЕС заявили The Guardian, пишет "Европейская правда".

Европейские столицы предупреждают, что они исчерпали возможности проведения отдельных саммитов с Великобританией, посвященных "перезагрузке" отношений, и хотят, чтобы британский премьер-министр сосредоточился на своих следующих шагах во внутренней политике, прежде чем они продолжат переговоры.

"Ясность – это то, чего мы больше всего ждем от Великобритании. Не возвращайтесь, пока не выясните, чего вы хотите. Выясните, какие у вас на самом деле есть варианты, а затем приезжайте на переговоры", – сказал один из дипломатов ЕС.

В ЕС ожидают конкретики относительно того, планирует ли Великобритания вернуться в состав Союза.

"Премьер-министр должен заручиться поддержкой общественности. Мы не можем проводить очередные переговоры, опираясь лишь на мнение половины страны. Мы приложим усилия только тогда, когда будем уверены, что ситуация не изменится в будущем", – отметил европейский дипломат.

Ожидается, что после саммита Великобритания–ЕС Бернем в понедельник обозначит свои дальнейшие шаги, в частности выразит надежду на "общенациональную дискуссию" о том, как могли бы выглядеть более тесные отношения.

Сейчас не ожидается, что он изложит полный спектр вариантов будущих отношений – статус-кво, таможенный союз, единый рынок или полное возвращение в ЕС – до тех пор, пока в декабре не объявит свой 10-летний план.

Источники сообщили, что британское правительство рассматривает возможность проведения в 2027 году "национального диалога", который будет включать общественные собрания и ассамблеи граждан, прежде чем принять решение о том, каким путем двигаться в преддверии следующих выборов.

Менее чем за 48 часов до совместного саммита Великобритании и ЕС в Брюсселе переговорщики все еще спешили доработать пятничное соглашение. Проект, просочившийся в СМИ, свидетельствует о сохраняющихся разногласиях по поводу требований ЕС, чтобы Великобритания обязалась присоединиться к мерам блока по защите торговли в обмен на включение в законодательство Made in Europe.

Хотя существует официальное обязательство по проведению ежегодных саммитов по перезагрузке отношений, высокопоставленные дипломаты ЕС отмечают, что нынешний подход, разработанный предшественником Бернема Киром Стармером, быстро "достигнет своих пределов", а заключение еще большего количества "мини-соглашений" не имеет смысла.

Один из них отметил, что намерения премьера относительно долгосрочных отношений Великобритании создали естественный переломный момент и для ЕС.

"Это как шведский стол: сначала можно попробовать одно-два блюда, но в определенный момент приходится брать все, что есть на столе", – сказал один из дипломатов ЕС.

СМИ писали, что Великобритания и Европейская комиссия исключили из последнего проекта совместного заявления по итогам предстоящего саммита упоминания о формировании "доверительного партнерства".

Премьер-министр Энди Бернем заявил, что любые существенные изменения в отношениях Великобритании с Европейским союзом "займут время" и не будут реализованы до завершения следующих всеобщих выборов.

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