Китай заборонив кореспондентці Bloomberg бути присутньою на тристоронній зустрічі лідерів Китаю, США та Росії після того, як вона вигукнула запитання про колишнього генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга під час зустрічі Трампа з Сі, що відбулась раніше того ж дня.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Запитання звучало так: "Пане президенте Трампе, чи був Дженсен Хуанг нелояльним до Сполучених Штатів?"

Згідно з повідомленням, Білий дім виступав за допуск кореспондентки, але китайські посадовці відмовилися йти на поступки.

Китайський уряд повідомив журналістам, що вигукування питань вважається вкрай грубим.

Дженсен Хуанг подав у відставку з посади генерального директора та члена ради директорів компанії NVIDIA після повідомлень про позашлюбні стосунки, зокрема, з бізнесвумен Еліс Хуанг, яку представники розвідки США підозрюють у зв’язках із китайською розвідкою. Китай ці звинувачення заперечує. Деталі у статті: Як Дженсен Хуанг збудував імперію NVIDIA та втратив її.

Як повідомлялось, перед тристороннім самітом з Путіним та Сі Цзіньпінем Трамп провів двосторонні переговори з лідером Китаю, похваливши свою дружбу з ним.