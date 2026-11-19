Китай запретил корреспондентке Bloomberg присутствовать на трехсторонней встрече лидеров Китая, США и России после того, как она задала вопрос о бывшем генеральном директоре NVIDIA Дженсене Хуанге во время встречи Трампа с Си, состоявшейся ранее в тот же день.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Вопрос звучал так: "Господин президент Трамп, был ли Дженсен Хуанг нелояльным по отношению к Соединённым Штатам?"

Согласно сообщению, Белый дом выступал за допуск корреспондентки, но китайские чиновники отказались идти на уступки.

Китайское правительство сообщило журналистам, что выкрикивание вопросов считается крайне грубым.

Дженсен Хуанг подал в отставку с поста генерального директора и члена совета директоров компании NVIDIA после сообщений о внебрачных отношениях, в частности, с бизнес-леди Элис Хуанг, которую представители разведки США подозревают в связях с китайской разведкой. Китай эти обвинения отрицает. Подробности в статье: Как Дженсен Хуанг построил империю NVIDIA и потерял её.

Как сообщалось, перед трёхсторонним саммитом с Путиным и Си Цзиньпином Трамп провёл двусторонние переговоры с лидером Китая, похвалив свою дружбу с ним.