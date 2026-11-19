Путін знову скаржиться, що Росію "обдурили" обіцянками не розширювати НАТО
Кремлівський правитель Владімір Путін повторив свої давні скарги про те, що Росію "обдурили" обіцянками не розширювати НАТО.
Заяву господаря Кремля наводить російське пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".
В ході розмови із журналістами Путін пустився в історичний екскурс, згадавши 1991 рік, коли, за його словами, Росії пообіцяли не розширювати НАТО на схід.
"Тодішній генеральний секретар сказав, що Росія в одному може бути твердо впевнена: "жодного кроку на схід не буде зроблено з точки зору розширення НАТО". Генеральним секретарем, до речі, був представник Федеративної Республіки Німеччина, не пам’ятаю, як там його звали, неважливо, але нас тоді обдурили, і тоді все й пішло, п’ять чи шість хвиль розширення, зрештою дійшли аж до України", – сказав Путін.
Путін десятки разів повторював тезу про те, що Захід обдурив Росію обіцянкою не розширювати НАТО на схід. Це одна з постійних тем його зовнішньополітичної риторики.
Варто зазначити, що видання The New York Times повідомляло про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.
Згодом фінський президент Александр Стубб наголосив, що Фінляндія не має наміру виходити з НАТО і залишатиметься членом Альянсу.