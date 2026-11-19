Кремлівський правитель Владімір Путін повторив свої давні скарги про те, що Росію "обдурили" обіцянками не розширювати НАТО.

Заяву господаря Кремля наводить російське пропагандистське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови із журналістами Путін пустився в історичний екскурс, згадавши 1991 рік, коли, за його словами, Росії пообіцяли не розширювати НАТО на схід.

"Тодішній генеральний секретар сказав, що Росія в одному може бути твердо впевнена: "жодного кроку на схід не буде зроблено з точки зору розширення НАТО". Генеральним секретарем, до речі, був представник Федеративної Республіки Німеччина, не пам’ятаю, як там його звали, неважливо, але нас тоді обдурили, і тоді все й пішло, п’ять чи шість хвиль розширення, зрештою дійшли аж до України", – сказав Путін.

Путін десятки разів повторював тезу про те, що Захід обдурив Росію обіцянкою не розширювати НАТО на схід. Це одна з постійних тем його зовнішньополітичної риторики.

Варто зазначити, що видання The New York Times повідомляло про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Згодом фінський президент Александр Стубб наголосив, що Фінляндія не має наміру виходити з НАТО і залишатиметься членом Альянсу.