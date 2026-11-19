Кремлевский лидер Владимир Путин повторил свои давние жалобы о том, что Россию "надули" обещаниями не расширять НАТО.

Заявление главы Кремля приводит российское пропагандистское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

В ходе беседы с журналистами Путин пустился в исторический экскурс, вспомнив 1991 год, когда, по его словам, России пообещали не расширять НАТО на восток.

"Тогдашний генеральный секретарь сказал, что Россия в одном может быть твердо уверена: "ни одного шага на восток не будет сделано с точки зрения расширения НАТО". Генеральным секретарем, кстати, был представитель Федеративной Республики Германия, не помню, как его звали, неважно, но нас тогда надули, и тогда всё и пошло: пять или шесть волн расширения, в конце концов дошедших аж до Украины", – сказал Путин.

Путин десятки раз повторял тезис о том, что Запад обманул Россию обещанием не расширять НАТО на восток. Это одна из постоянных тем его внешнеполитической риторики.

Стоит отметить, что издание The New York Times сообщало о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.

Впоследствии финский президент Александр Стубб подчеркнул, что Финляндия не намерена выходить из НАТО и останется членом Альянса.