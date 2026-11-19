Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям Европейского Союза приехать в Москву, чтобы понять их позицию с целью продолжения диалога по урегулированию войны в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Встречу представителям ЕС, по словам Путина, предложили через дипломатические каналы.

"Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы через дипломатические каналы предложили европейцам приехать в Москву, чтобы определить их позицию", – сказал Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне.

После этого, по его словам, Кремль будет определять, в каком формате продолжать диалог по Украине.

Напомним, в четверг, 19 ноября, лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.

Также на саммите президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и лидер России Владимир Путин согласовали совместную декларацию "о мире" – об Украине в ней речь не идет.

Кроме того, как сообщалось ранее, 13 ноября на неформальном саммите ЕС в Дублине лидеры согласовали формат европейской переговорной команды, в которую войдут представители стран E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Европейского совета.