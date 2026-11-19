Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "побачать, що буде" у конфлікті з Іраном після 1 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Reuters.

Останніми тижнями Трамп то погрожував ескалацією конфлікту з Іраном, то давав зрозуміти, що може пом’якшити конфлікт, при цьому обидві сторони перебувають у глухому куті в спробах врегулювати конфлікт.

"Скоро настане новий рік, і ми подивимося, що відбудеться після 1 січня. Але вони поводилися огидно", – заявив Трамп.

При цьому він не пояснив значення саме цієї дати.

ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп останніми днями заявив високопосадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від ударів по Ірану, якщо з боку Тегерана або підтримуваних Іраном єменських хуситів не буде нових провокацій.

Понад 70% американців хочуть, щоб новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.