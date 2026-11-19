Американский президент Дональд Трамп заявил, что США "увидят, что будет" в конфликте с Ираном после 1 января.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Reuters.

В последние недели Трамп то угрожал эскалацией конфликта с Ираном, то давал понять, что может смягчить конфликт, при этом обе стороны находятся в тупике в попытках урегулировать конфликт.

"Скоро наступит новый год, и мы посмотрим, что произойдет после 1 января. Но они вели себя отвратительно", – заявил Трамп.

При этом он не объяснил значение именно этой даты.

СМИ писали, что президент США Дональд Трамп в последние дни заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что может воздержаться от ударов по Ирану, если со стороны Тегерана или поддерживаемых Ираном йеменских хуситов не будет новых провокаций.

Более 70% американцев хотят, чтобы новый Конгресс принял меры для прекращения войны с Ираном.