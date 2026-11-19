У четвер журналістам, які супроводжували президента США Дональда Трампа, було наказано здати свої мобільні телефони на борту літака Air Force One, коли той здійснював переліт з Китаю.

Про це йдеться у публікації AFP, повідомляє "Європейська правда".

Журналістка агентства, яка перебувала на борту президентського літака, незабаром після вильоту із Шеньчженя повідомила: "Наші телефони тимчасово вилучають з міркувань безпеки".

Жодних додаткових пояснень щодо цього незвичайного запобіжного заходу одразу не було надано.

Кореспондентка Fox News Джекі Гайнріх, президентка Асоціації кореспондентів Білого дому, зазначила, що після попереднього візиту Трампа до Китаю в травні телефони у журналістів не вилучали.

Вона висловила припущення, що цей захід, поряд зі змінами в обмеженнях на польоти над Аляскою, викликає сумніви щодо того, чи прямує Air Force One безпосередньо додому.

Зокрема, журналісти натякають, що Трамп міг полетіти у неназване місце на зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, про що він раніше неодноразово говорив.

Перед цим стало відомо, що Китай заборонив кореспондентці Bloomberg бути присутньою на тристоронній зустрічі лідерів Китаю, США та Росії після того, як вона вигукнула запитання про колишнього генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга.

Як повідомлялось, перед тристороннім самітом з Путіним та Сі Цзіньпінем Трамп провів двосторонні переговори з лідером Китаю, похваливши свою дружбу з ним.