В четверг журналистам, сопровождавшим президента США Дональда Трампа, приказали сдать свои мобильные телефоны на борту самолета Air Force One, когда тот совершал перелет из Китая.

Об этом говорится в публикации AFP, сообщает "Европейская правда".

Журналистка агентства, находившаяся на борту президентского самолета, вскоре после вылета из Шэньчжэня сообщила: "Наши телефоны временно изымают из соображений безопасности".

Никаких дополнительных объяснений относительно этой необычной меры предосторожности сразу не было предоставлено.

Корреспондентка Fox News Джеки Хайнрих, президент Ассоциации корреспондентов Белого дома, отметила, что после предыдущего визита Трампа в Китай в мае телефоны у журналистов не изымали.

Она высказала предположение, что эта мера, наряду с изменениями в ограничениях на полеты над Аляской, вызывает сомнения в том, направляется ли Air Force One непосредственно домой.

В частности, журналисты намекают, что Трамп мог полететь в неназванное место на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, о чем он ранее неоднократно говорил.

Ранее стало известно, что Китай запретил корреспондентке Bloomberg присутствовать на трехсторонней встрече лидеров Китая, США и России после того, как она выкрикнула вопрос о бывшем генеральном директоре NVIDIA Дженсене Хуанге.

Как сообщалось, перед трехсторонним саммитом с Путиным и Си Цзиньпином Трамп провёл двусторонние переговоры с лидером Китая, похвалив свою дружбу с ним.