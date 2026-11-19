Австрійська міністерка закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер розповіла деталі про пошкодження посольства Австрії у Києві внаслідок російської атаки у четвер.

Про це вона написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільниці австрійського зовнішньополітичного відомства, внаслідок російської атаки будівля дипустанови отримала пошкодження. Серед співробітників ніхто не постраждав.

"Я щойно розмовляла телефону з нашою командою на місці подій і дуже рада, що всі живі й здорові. Безпека наших колег є для мене найвищим пріоритетом", – зазначила Майнль-Райзінгер.

Вона також віддала розпорядження вжити додаткових заходів для ще кращого захисту австрійських співробітників.

"Я хотіла б висловити особливу подяку всьому колективу нашого посольства, який щодня працює на благо Австрії в цих складних і небезпечних умовах. Ми всі глибоко поважаємо вашу відданість справі", – резюмувала міністерка.

Раніше про пошкодження австрійського посольства у Києві повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Перед тим стало відомо, що один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів.

Окрім цього, внаслідок російської атаки на Київ уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ.