Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер рассказала подробности о повреждениях посольства Австрии в Киеве в результате российской атаки в четверг.

Об этом она написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

По словам главы австрийского внешнеполитического ведомства, в результате российской атаки здание дипломатического представительства получило повреждения. Среди сотрудников никто не пострадал.

"Я только что разговаривала по телефону с нашей командой на месте событий и очень рада, что все живы и здоровы. Безопасность наших коллег является для меня высшим приоритетом", – отметила Майнль-Райзингер.

Она также отдала распоряжение принять дополнительные меры для еще лучшей защиты австрийских сотрудников.

"Я хотела бы выразить особую благодарность всему коллективу нашего посольства, который ежедневно работает на благо Австрии в этих сложных и опасных условиях. Мы все глубоко уважаем вашу преданность делу", – подытожила министр.

Ранее о повреждении австрийского посольства в Киеве сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

До этого стало известно, что один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов.

Кроме того, в результате российской атаки на Киев обломки российского беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел.