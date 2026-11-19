Внаслідок російської дронової атаки на Київ у четвер, 19 листопада, зазнало пошкоджень посольство Австрії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга висловив повну солідарність із австрійськими колегами у зв’язку з пошкодженням їхнього посольства у Києві.

На світлинах, які опублікував міністр видно, що внаслідок атаки у посольстві зазнали пошкоджень вікна, а також автомобілі, що стояли поблизу.

Фото: Х

Фото: Х

Фото: Х

Також глава українського МЗС закликав до рішучої міжнародної реакції на жорстокі атаки Росії.

"У Шеньчжені Путін видавав себе за світового лідера. Насправді ж він – світовий злочинець і терорист. І до нього слід ставитися відповідно", – додав Сибіга.

Цього дня писали, що один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів.

Окрім цього, внаслідок російської атаки на Київ уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ.

Також нагадаємо, що днями російська атака на Дніпро пошкодила почесне консульство Австрії.