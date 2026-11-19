Німеччина, Франція та Польща посилюють співпрацю з метою захисту транспортної інфраструктури Європи на тлі збільшення кількості кібератак та диверсій – зокрема щодо виявлення ворожих дронів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на федеральне міністерство транспорту Німеччини.

Під час другої зустрічі в рамках "Веймарського трикутника", що відбулася у Франкфурті-на-Майні, міністри транспорту трьох країн домовилися про спільні заходи щодо підвищення стійкості своїх транспортних систем.

"Гібридні загрози не зупиняються на національних кордонах. Саме тому ми маємо тісніше співпрацювати, щоб протидіяти їм. Німеччина, Франція та Польща спільно беруть на себе відповідальність у цій сфері", – зазначив міністр транспорту Німеччини Штеффен Більгер.

Зокрема, міністри домовилися розглянути спільну ініціативу щодо виявлення дронів у рамках управління повітряним рухом, щоб реагувати на ризики, пов’язані з інцидентами з дронами в аеропортах та порушеннями роботи супутникової навігації. Також обговорили питання безпеки у секторі морських перевезень, зокрема стосовно "тіньового флоту", та захисту транспортної інфраструктури від військових загроз.

"Польща, як лідер на східному фланзі НАТО, наразі визначає курс, якого має дотримуватися Європа в сучасних геополітичних умовах. Ми маємо спільно відстоювати європейські стандарти безпеки, суворі вимоги до постачальників транспортних технологій та захист ланцюгів постачання", – сказав міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

Три країни домовилися систематично враховувати стійкість критичної транспортної інфраструктури вже на етапах планування, закупівлі та експлуатації.

"Зіткнувшись зі зростанням ризиків, зокрема кіберзагрозами, ми маємо посилити здатність наших мереж адаптуватися та протистояти кризам, одночасно забезпечуючи безперебійність роботи. Франція очолює та підтримує великих транспортних операторів у процесі адаптації до цих ризиків", – заявив міністр транспорту Франції Філіпп Табаро.

Раніше німецький виробник дронів Quantum Systems, який постачає безпілотники Україні, повідомив, що став жертвою кібератаки.

Нагадаємо, поблизу українського літака в німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили дрон з вибухівкою та детонатором.