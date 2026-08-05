ЗМІ: біля українського літака в аеропорту Лейпцига помітили дрон з вибухівкою

В ніч проти середи поблизу українського літака в німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані НАТО і джерела в правоохоронних органах, пише "Європейська правда".

За даними джерел у службах безпеки, дрон був оснащений вибухівкою та детонатором.

Кілька літаків, зокрема пасажирський, були перенаправлені після того, як надійшло повідомлення про невідомий літальний об’єкт і в аеропорту на сході Німеччини було виявлено підозрілий предмет.

Північна частина аеропорту відновила роботу рано в середу, тоді як південна злітно-посадкова смуга залишалася закритою через триваюче розслідування.

Підозрілий предмет було виявлено поблизу південної злітно-посадкової смуги та оглянуто поліцією, яка задіяла робота-сапера.

Поліція з’ясовувала, чи пов’язані між собою неідентифікований літальний об’єкт та підозрілий предмет.

За словами речника поліції, безпосередньої небезпеки не було.

Раніше стало відомо, що німецька поліція проводить розслідування у зв’язку з підозрілим предметом, виявленим у середу поруч із злітно-посадковою смугою аеропорту "Лейпциг/Галле", що призвело до зупинки роботи летовища.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Німеччині відкрили новий національний центр із захисту від дронів, щоб забезпечити кращу координацію між центральним урядом і владою федеральних земель.

Німеччина також створила новий поліцейський підрозділ, що спеціалізується на захисті від дронів, в якому планують залучити понад 130 співробітників.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.