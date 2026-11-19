Германия, Франция и Польша укрепляют сотрудничество с целью защиты транспортной инфраструктуры Европы на фоне роста числа кибератак и диверсий – в частности, в области обнаружения вражеских дронов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на федеральное министерство транспорта Германии.

В ходе второй встречи в рамках "Веймарского треугольника", состоявшейся во Франкфурте-на-Майне, министры транспорта трех стран договорились о совместных мерах по повышению устойчивости своих транспортных систем.

"Гибридные угрозы не останавливаются на национальных границах. Именно поэтому мы должны более тесно сотрудничать, чтобы противодействовать им. Германия, Франция и Польша совместно берут на себя ответственность в этой сфере", – отметил министр транспорта Германии Штеффен Бильгер.

В частности, министры договорились рассмотреть совместную инициативу по обнаружению дронов в рамках управления воздушным движением, чтобы реагировать на риски, связанные с инцидентами с дронами в аэропортах и нарушениями работы спутниковой навигации. Также обсудили вопросы безопасности в секторе морских перевозок, в частности в отношении "теневого флота", и защиты транспортной инфраструктуры от военных угроз.

"Польша, как лидер на восточном фланге НАТО, в настоящее время определяет курс, которого должна придерживаться Европа в современных геополитических условиях. Мы должны совместно отстаивать европейские стандарты безопасности, строгие требования к поставщикам транспортных технологий и защиту цепочек поставок", – сказал министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Три страны договорились систематически учитывать устойчивость критически важной транспортной инфраструктуры уже на этапах планирования, закупок и эксплуатации.

"Столкнувшись с ростом рисков, в частности с киберугрозами, мы должны усилить способность наших сетей адаптироваться и противостоять кризисам, одновременно обеспечивая бесперебойность работы. Франция возглавляет и поддерживает крупных транспортных операторов в процессе адаптации к этим рискам", – заявил министр транспорта Франции Филипп Табаро.

Ранее немецкий производитель дронов Quantum Systems, поставляющий беспилотники Украине, сообщил, что стал жертвой кибератаки.

Напомним, вблизи украинского самолета в немецком аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили дрон со взрывчаткой и детонатором.