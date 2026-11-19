Франція збирається найближчим часом провести зустріч щодо антибалістичного проєкту "Фрея".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", пише "Європейська правда".

Зустріч щодо антибалістичної програми "Фрея" планують провести у Парижі до кінця цього року.

"Через кілька тижнів ми організуємо в Парижі нову зустріч на тему антидронової і антибалістичної коаліції "Фрея". Все для того, щоб забезпечити нову систему проти балістичних ракет і нових перехоплювачів. І важливо, щоб усі члени коаліції, присутні сьогодні, зробили максимум, щоб надати Україні можливість вистояти", – сказав Макрон.

Також, за словами французького президента, партнери України повинні постачати всі засоби для захисту цивільного населення. Зокрема – для захисту Києва.

"Україна тримається на фронті. Але цивільне населення страждає і ми повинні його захищати насамперед", – додав Макрон.

Нагадаємо, ЄС разом з Україною працює над створенням власних антибалістичних ракетних систем оборони – проєктом "Фрея". Про створення проєкту говорила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Норвегія працюють над трьома оборонними проєктами, зокрема щодо системи "Фрея".