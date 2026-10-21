Зеленський: Україна та Норвегія працюють над трьома оборонними проєктами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Норвегія працюють над трьома оборонними проєктами.

Про це він сказав під час онлайн спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

У цьому контексті він зазначив, що перші результати для захисту від "шахедів" очікуються за 1,5–2 місяці.

За словами президента, один із проєктів реалізують спільно з норвезькою компанією Kongsberg, а другий стосується системи "Фрея".

"Ми вдячні за таку послідовну роботу наших норвезьких партнерів щодо посилення цього проєкту "Фрея", віримо в цей успіх", – сказав Зеленський.

Третій, своєю чергою, стосується протиповітряної оборони та супутникового зв'язку. Деталі поки не розголошують.

Також Зеленський додав, що сторони обговорили пакет енергетичної підтримки України.

Писали, що Зеленський під час візиту до Осло зустрівся зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами всіх політичних партій країни.

Нещодавно повідомляли, що Норвегія надасть Україні додаткові 750 млн норвезьких крон (близько $78,5 млн) для підтримки функціонування держави в умовах повномасштабної війни.