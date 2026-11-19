Франция намерена в ближайшее время провести встречу, посвященную антибаллистическому проекту "Фрейя".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих", пишет "Европейская правда".

Встречу, посвященную антибаллистической программе "Фрейя", планируется провести в Париже до конца этого года.

"Через несколько недель мы организуем в Париже новую встречу, посвященную антидроновой и противоракетной коалиции "Фрейя". Все для того, чтобы обеспечить новую систему защиты от баллистических ракет и новые перехватчики. И важно, чтобы все члены коалиции, присутствующие сегодня, сделали все возможное, чтобы дать Украине возможность выстоять", – сказал Макрон.

Кроме того, по словам французского президента, партнеры Украины должны поставлять все средства для защиты гражданского населения. В частности – для защиты Киева.

"Украина держится на фронте. Но гражданское население страдает, и мы должны защищать его в первую очередь", – добавил Макрон.

Напомним, ЕС совместно с Украиной работает над созданием собственных антибаллистических ракетных систем обороны – проектом "Фрейя". О создании проекта говорила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Норвегия работают над тремя оборонными проектами, в частности над системой "Фрейя".