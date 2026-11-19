Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що США вдалося домогтися від РФ готовності розглядати концепцію, за якою будь-яка угода про гарантії безпеки для України ґрунтуватиметься на механізмі, подібному до 5-ї статті НАТО.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Берліні, передає "Європейська правда".

Кушнер заявив, що знає, що "в Росії є чимало скептицизму та недовіри до цієї концепції".

"Я вважаю, що нам вдалося переконати росіян у доцільності такої концепції, згідно з якою будь-які гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на статті 5", – поділився він.

Спецпосланець Трампа наголосив на важливості відновити діалог між Європою та РФ.

"З американського погляду, надання гарантій безпеки за зразком 5-ї статті НАТО – це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп готовий його розглянути. Але, очевидно, це має відповідати інтересам США, а також бути частиною ширшого пакета заходів безпеки", – сказав він.

Нагадаємо, 15 листопада Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька новин ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.

А перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах американська сторона поставила перед Україною питання, чи готова вона вивести війська з підконтрольної частини Донбасу в обмін на членство у НАТО.