Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что США удалось добиться от РФ готовности рассмотреть концепцию, согласно которой любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет основываться на механизме, аналогичном 5-й статье НАТО.

Об этом он сказал во время общения с журналистами по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине, передает "Европейская правда".

Кушнер заявил, что знает, что "в России существует немало скептицизма и недоверия к этой концепции".

"Я считаю, что нам удалось убедить россиян в целесообразности такой концепции, согласно которой любые гарантии безопасности для Украины будут основываться на статье 5", – поделился он.

Спецпосланник Трампа подчеркнул важность возобновления диалога между Европой и РФ.

"С американской точки зрения, предоставление гарантий безопасности по образцу 5-й статьи НАТО – это действительно очень серьезный шаг. И я думаю, что президент Трамп готов его рассмотреть. Но, очевидно, это должно соответствовать интересам США, а также быть частью более широкого пакета мер безопасности", – сказал он.

Напомним, 15 ноября Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.

А перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах американская сторона поставила перед Украиной вопрос, готова ли она вывести войска из подконтрольной части Донбасса в обмен на членство в НАТО.