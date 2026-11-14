Зеленський: США запитували, чи вийде Україна з Донбасу, якщо буде в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах американська сторона поставила перед Україною питання, чи готова вона вивести війська з підконтрольної частини Донбасу в обмін на членство у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав журналістам під час зустрічі у п’ятницю, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, американці вперше поставили питання, чи вийде Україна з Донбасу, якщо буде в НАТО.

"Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше. Ми обговорюємо з партнерами цілісний безпековий пакет, який нам можуть запропонувати під час переговорів: конкретні гарантії безпеки від НАТО і ЄС, сильна українська армія – а це відповідна кількість військових, зброя, фінансова підтримка на визначений час – і Prosperity Plan, тобто План відновлення, підкріплений грошима з чіткими джерелами", – сказав Зеленський журналістам.

За словами Зеленського, якщо американська сторона це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді він запитає думку у суспільства. "Приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд. Але потрібна конкретика, якої наразі ще немає, і все це в обговоренні", – заявив Зеленський, якого цитує "Укрінформ".

11 листопада Зеленський заявляв, що американці намагаються знайти "модифікації" щодо питання Донбасу.

Також медіа повідомляли, що державний секретар США Марко Рубіо у приватних бесідах висловлював невпевненість у можливості завершення війни шляхом переговорів, а також в тому, що Україна зможе вступити до НАТО у найближчій перспективі.

Крім того Марко Рубіо попередив, що захоплення Росією всього Донбасу не задовольнить територіальних амбіцій Кремля.