Американский президент Дональд Трамп в четверг, 19 ноября, позвонил во время встречи "коалиции желающих" и поставил под сомнение целесообразность дальнейших расходов на военную поддержку Украины.

Об этом Politico сообщили четверо осведомленных европейских чиновников, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники, через несколько часов после завершения встречи с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне Трамп позвонил в Берлин с борта самолета и заявил, что российский лидер серьезно относится к мирным переговорам по Украине.

Во время разговора, по данным чиновников, Трамп якобы выразил скептицизм по поводу оказания Украине дальнейшей помощи со стороны "коалиции желающих".

Один из собеседников сказал, что Трамп говорил в общих чертах и подчеркнул лидерам, что в этой войне гибнет много людей и страны должны перестать тратить на нее средства.

На пресс-конференции по итогам встречи представитель Трампа Стив Виткофф, присутствовавший вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, заявил, что американский президент "специально отправил сюда Джареда и меня, чтобы мы стали частью "коалиции желающих", и дал нам указания сделать всё возможное для прекращения этой войны и поддержать эти усилия.

"И то, что я услышал от него во время сегодняшнего телефонного разговора, – это то, что он упомянул эти же принципы другим двум лидерам, с которыми встречался", – добавил он.

Писали, что Трамп в разговоре с журналистом NBC News после саммита в Китае заявил, что глава Кремля Владимир Путин был зол на президента Владимира Зеленского из-за атаки на Керченский мост.

А Кушнер заявил, что США удалось добиться от РФ готовности рассмотреть концепцию, согласно которой любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет основываться на механизме, аналогичном 5-й статье НАТО.