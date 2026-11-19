Американський президент Дональд Трамп у розмові з журналістом після саміту у Китаї заявив, що очільник Кремля Владімір Путін був злий на президента Володимира Зеленського через атаку на Керченський міст.

Про це розповів журналіст NBC News, який спілкувався з Трампом, пише "Європейська правда".

За словами журналіста, у розмові Трамп заявив, що зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпінем та очільником Кремля була успішною, "на 12 балів за десятибальною шкалою".

Також Трамп зазначив у розмові, що під час зустрічі із Сі та Путіним основна увага була зосереджена на Україні, "тоді як тема війни в Ірані порушувалася лише побіжно".

У цьому контексті журналіст зазначив, що Путін був обурений на Зеленського через атаку на Керченський міст.

"За його словами, він спілкувався з Владіміром Путіним, який був надзвичайно розлючений на президента Зеленського через атаку на міст, що з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. Трамп заявив, що розуміє почуття Путіна щодо цього", – сказав журналіст.

Окремо він попросив Трампа прокоментувати інформацію від іншого журналіста, який спілкувався з Зеленським. За його словами, український президент наголошував, що його не було в залі під час цієї зустрічі, а отже, рішення щодо України не повинні ухвалюватися без його участі.

"Президент Трамп фактично погодився із Зеленським у цьому питанні. Він заявив, що не ухвалюватиме жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без участі президента Зеленського", – додав журналіст.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін, Трамп та Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.

На зустрічі Сі Цзіньпін запропонував правила співіснування великих держав, одне з яких передбачає знищення всієї ядерної зброї.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає нормальною зустріч президента США й лідера Китаю з очільником Кремля і не турбується щодо цього.