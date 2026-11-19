Президент України Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".

Про це Зеленський заявив під час спілкування з медіа 19 листопада, після "Коаліції охочих", повідомляє "Європейська правда".

Хоч американські партнери повідомили про домовленість з РФ про гарантії безпеки для України за принципом 5-ї статті НАТО, президент України не вважає, що розуміє, що саме США вкладають у цей термін.

"Я не певний, що у нас однакове розуміння статті 5. Бо для мене це значить, що на нашій землі діятимуть збройні сили партнерів. Тож моє питання – а як щодо американських солдатів? Ми були б раді, якби у нас були американські бази як на Близькому Сході – вони ж теж, до речі, не в НАТО. Тому чи є відповідь на це? У мене наразі – ні", – сказав Зеленський.

Інша важлива річ у гарантіях безпеки – реакція на можливий повторний напад Росії на українську територію.

"Що партнери робитимуть, якщо – навіть не "якщо", а "коли" – Росія спробує знову напасти? Це має бути зрозуміло не лише для партнерів, а й для суспільства, інвесторів, які прийдуть в Україну. Їм потрібні чіткі відповіді", – зазначив президент України.

Раніше спецпредставник американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що США вдалося домогтися від РФ готовності розглядати концепцію, за якою будь-яка угода про гарантії безпеки для України ґрунтуватиметься на механізмі, подібному до 5-ї статті НАТО.

Нагадаємо, 15 листопада Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька новин ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.