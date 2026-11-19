Президент Украины Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое понимание того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".

Об этом Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ 19 ноября, после встречи "Коалиции желающих", сообщает "Европейская правда".

Хотя американские партнеры сообщили о договоренности с РФ о гарантиях безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО, президент Украины не считает, что понимает, что именно США вкладывают в этот термин.

"Я не уверен, что у нас одинаковое понимание статьи 5. Потому что для меня это означает, что на нашей территории будут действовать вооруженные силы партнеров. Поэтому мой вопрос – а как насчёт американских солдат? Мы были бы рады, если бы у нас были американские базы, как на Ближнем Востоке – они же, кстати, тоже не в НАТО. Поэтому есть ли ответ на это? У меня пока – нет", – сказал Зеленский.

Еще один важный момент в гарантиях безопасности – реакция на возможное повторное нападение России на украинскую территорию.

"Что будут делать партнеры, если – даже не "если", а "когда" – Россия попытается снова напасть? Это должно быть понятно не только партнерам, но и обществу, инвесторам, которые придут в Украину. Им нужны четкие ответы", – отметил президент Украины.

Ранее спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что США удалось добиться от РФ готовности рассмотреть концепцию, согласно которой любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет основываться на механизме, подобном 5-й статье НАТО.

Напомним, 15 ноября Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.