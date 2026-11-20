У селищі Хмелек Люблінського воєводства Польщі зафіксували сильний вибух під час масованої атаки РФ на західні області України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, в інтернеті з’явилось відео з населеного пункту, на якому чути сильний вибух.

Wybuch w powiecie biłgorajskim (okolice Chmielka) https://t.co/AZZPT5aX0J – Elijah Mikaelson (@mikaelson135) November 20, 2026

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський в ефірі телеканалу Polsat News підтвердив, що військові розслідують "два можливі порушення".

"Тієї ночі ми спостерігали масований ракетний та дроновий удар по Україні, який здійснила Російська Федерація…Ми вже отримали перші повідомлення від мешканців про можливе місце падіння, тож наші служби вже перевіряють це на шляху до місця події", – сказав він.

Зокрема, Горишевський повідомив, що з’явилася інформація про селище Хмелек.

"Ці відомості також надійшли до нас, і ми їх перевіряємо. Звісно, ми також перевіряємо записи з наших систем, адже, природно, наші системи теж спостерігали за цим об’єктом, і це можливе порушення зараз перевіряється", – зауважив він.

За словами представника командування, військові знають, що "це сталося приблизно о 6:30".

"І перевіряємо, чи це було одне, чи два порушення нашого кордону. І, звісно, ми також перевіряємо, які саме об’єкти це могли бути", – додав він.

Як він зазначив, відеозапис із селища Хмелек, що поширюється в мережі, збігається з тим, що зафіксували військові системи.

Раніше стало відомо, що урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Нагадаємо, у жовтні у Польщі шість днів шукали неідентифікований літальний об’єкт, шум якого чули мешканці околиць Зембожицького водосховища біля Любліна.

10 вересня минулого року у Польщі нарахували 19 порушень повітряного простору країни російськими дронами.