В поселке Хмелек Люблинского воеводства Польши зафиксировали сильный взрыв во время массированной атаки РФ на западные области Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, в интернете появилось видео из населенного пункта, на котором слышен сильный взрыв.

Wybuch w powiecie biłgorajskim (okolice Chmielka) https://t.co/AZZPT5aX0J – Elijah Mikaelson (@mikaelson135) November 20, 2026

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский в эфире телеканала Polsat News подтвердил, что военные расследуют "два возможных нарушения".

"В ту ночь мы наблюдали массированный ракетный и дронный удар по Украине, нанесённый Российской Федерацией… Мы уже получили первые сообщения от жителей о возможном месте падения, поэтому наши службы уже проверяют это по пути к месту происшествия", – сказал он.

В частности, Горишевский сообщил, что появилась информация о поселке Хмелек.

"Эти сведения также поступили к нам, и мы их проверяем. Конечно, мы также проверяем записи из наших систем, ведь, естественно, наши системы тоже наблюдали за этим объектом, и это возможное нарушение сейчас проверяется", – отметил он.

По словам представителя командования, военные знают, что "это произошло примерно в 6:30".

"И проверяем, было ли это одно или два нарушения нашей границы. И, конечно, мы также проверяем, какими именно объектами это могли быть", – добавил он.

Как он отметил, видеозапись из поселка Хмелек, которая распространяется в сети, совпадает с тем, что зафиксировали военные системы.

Ранее стало известно, что правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными воздушными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

Напомним, в октябре в Польше шесть днейискали неопознанный летательный объект, шум которого слышали жители окрестностей Зембожицкого водохранилища возле Люблина.

10 сентября прошлого года в Польше зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства страны российскими дронами.