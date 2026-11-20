На фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Об этом стало известно RMF FM, сообщает "Европейская правда".

В частности, полиция получила сообщение об обгоревших и разорванных металлических элементах, лежавших в земле возле несколько десятков метров воронки вблизи поселка Молодич в Ярославском повете Подкарпатского воеводства.

Свидетель рассказал, что нашел обломки на поле в трех километрах от застройки.

Службы, прибывшие на место происшествия – в частности, полиция, пожарная охрана и военная жандармерия – подтвердили наличие металлических элементов.

Пока неизвестно, являются ли это обломки какого-либо летательного аппарата. Также нет уверенности, связана ли находка с нарушением польского воздушного пространства.

Обломки сначала должны осмотреть пиротехники и проверить, представляют ли они опасность, и только потом эксперты оценят, что именно это такое.

Окрестности поселка Молодич – это ещё одно место, где мог упасть один из объектов. Ранее обломки были найдены в посёлке Новый Липовец в Белгорайском повете Люблинского воеводства.

RMF FM также стало известно, что металлические элементы были найдены и в окрестностях поселка Рудник-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве. Ранее сообщалось, что именно там должен был упасть и взорваться летающий объект.

Впоследствии польские власти подтвердили, что обломки были обнаружены в нескольких местах, сообщает Polsat News. "Мы проводим мероприятия на месте двух инцидентов в связи с обнаружением неопознанных предметов", – сообщила полиция Подкарпатского воеводства. Правоохранители подтвердили обнаружение обломков в поселках Рудник-над-Сяном и Молодич. "Полицейские обеспечивают охрану мест обнаружения неопознанных объектов в Нижанском и Ярославском уездах, сотрудничая с соответствующими службами и учреждениями", – прокомментировала проводимые мероприятия пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая. В свою очередь глава МВД Марчин Кервинский заявил, что в связи с нарушениями польского воздушного пространства службы проводят мероприятия в трех населенных пунктах: Рудник-над-Сяном, Молодич и Новый Липовец. Согласно сообщению полиции, о происшествиях было сообщено Военной жандармерии, Агентству внутренней безопасности, Службе военной контрразведки и пожарной службе.

Сообщалось, что правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными летательными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства.